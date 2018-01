Lurago d'Erba, allarme incendio alle case popolari

Allarme incendio a Lurago d'Erba nella mattinata di venerdì 12 gennaio 2017 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per domare un principio di rogo divampato in una palazzina di via Fermi. I pompieri sono entrati nell'edificio di proprietà comunale dove hanno sede abitazioni popolari. Era visibile il fumo fuoriuscire dalla parte bassa della palazzina. Non si registrano feriti intossicati. Ad ogni modo il problema, la cui causa non è stata ancora resa nota, è stato risolto in poco tempo grazie all'intervento di due squadre dei pompieri di Erba.