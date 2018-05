Grandate, si speronano in bici: feriti due ciclisti

Hanno fatto tutto da soli, mentre pedalavano insieme lungo via Giacomo Leopardi a Grandate. Un uomo di 70 anni e una donna di 55 anni, entrambi ciclisti, sono caduti rovinosamente sull'asfalto dopo essersi speronati accidentalmente. Una ruota della bici dell'uno si è incastrata con la ruota della bicicletta dell'altra e i due non hanno potuto evitare una bruta caduta che, fortunatamente, non ha avuto gravi conseguenza, benché inizalmente si sia temuto il peggio.

La 55enne e il 70enne trascorreranno il 1 maggio 2018 al pronto soccorso dove verranno medicate le ferite e le escoriazioni riportate nell'incidente ciclistico. A soccorrerli sono state le ambulanze della Croce Verde di Finio Mornasco e della Croce Azzurra di Como. Un medico del 118 è intervenuto sul posto per assicurarsi che nessuno dei due avesse riportato lesioni tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono intervenuti i careabinieri della compagnia di Cantù.

Non è il primo incidente ciclistico della giornata. Intorno alle 8.40 un 58enne è caduto rovinosamente in via per San Fermo a Como. L'uomo non è stato altrettanto fortunato: le sue condizioni sono gravi.