Giuseppe Rusconi, l'anziano morto investito a Valbrona

E' Giuseppe Rusconi, pensionato 81enne, l'uomo morto investito da un'auto in via Veneto a Valbrona. L'incidente nel pomeriggio di lunedì 7 gennaio 2019.

L'anziano, residente in paese, è stato colpito da una macchina guidata da un altro 81enne sempre di Valbrona che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore mentre percorreva la via Vittorio Veneto in frazione di Osigo. L'automobilista avrebbe perso il controllo della vettura che ha investito Rusconi. Il pensionato è stato immediatamente soccorso: la gravità delle sue condizioni ha spinto il personale intervenuto in ambulanza a chiedere l'intervento dell'elicottero del 118 che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale Manzoni di Lecco, dove purtroppo è deceduto.

In ospedale è finito anche l'anziano alla guida della macchina, portato a Erba in codice verde.

Al lavoro i carabinieri di Asso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.