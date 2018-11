Ladro le ruba l’auto e la investe: donna ferita al Bennet di Montano Lucino

Una donna è stata investita nel tardo pomeriggio di sabato 17 novembre 2018 nel parcheggio del Bennet di Montano Lucino da un ladro che l'ha travolta fuggendo dopo averle rubato l'auto. E' successo nel parcheggio sul retro della struttura, quello che guarda verso il negozio Pittarosso, verso le 18.



La donna, 77 anni, stava salendo sulla sua auto, una Clio, parcheggiata quando un uomo l'ha spinta infilandosi sulla vettura con l'intento di rubarla. La donna ha subito gridato per chiedere aiuto e in suo soccorso sono intervenuti due uomini.

Il ladro non si è però dato per vinto: è partito rapidamente con la portiera aperta travolgendo entrambi. Poi ha sbattuto contro un piccolo rimorchio attaccato a un'altra auto parcheggiata ribaltandolo, come si vede nelle immagini.



Il malvivente ha quindi inserito la retromarcia investendo la proprietaria dell'auto, rimasta ferita, e fuggendo.

Subito sono stati allertati i soccorsi: a Montano Lucino sono arrivate in codice rosso automedica da Como e un'ambulanza da Grandate, oltre ai carabinieri di Cantù per ricostruire quanto accaduto e mettersi sulle tracce del ladro. Indagini in corso.

La 77enne è stata trasportata in codice giallo, dunque con indicazione di media criticità, all'ospedale.