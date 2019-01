I funerali del tassista travolto e ucciso sulla Milano-Meda: sabato 19 gennaio l'addio a Eugenio Fumagalli

Verranno celebrati sabato 19 gennaio 2019 i funerali di Eugenio Fumagalli, il tassista 47enne di Carugo travolto e ucciso da un'auto sulla Milano -Meda nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio: si era fermato per soccorrere due ragazzi rimasti feriti in un incidente causato da un'auto pirata.

L'ultimo saluto è fissato ad Albiate, in provincia di Monza e Brianza, alle 14.30 nella parrocchia di San Giovanni Evangelista in piazza Conciliazione.

Il 47enne stava tornando a Casa a Carugo dopo il turno di lavoro a Milano, quando si è trovato davanti la scena dell'incidente: indossato il giubbotto catarifrangente ha aiutato i due occupanti, due ragazzi, a uscire dalla vettura tamponata dal pirata della strada che si è dato alla fuga, ma che è stato rintracciato dalla polizia stradale poche ore dopo. Si tratta di un ragazzo di 26 anni.

Fumagalli è stato travolto da un'altra auto che sopraggiungeva. Per lui non c'è stato nulla da fare.

Descritto da tutti come una persona altruista e generosa, Fumagalli è stato ricordato dai colleghi taxisti che hanno affisso un fiocco nero sulle loro auto in segno di lutto e cordoglio.