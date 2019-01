Eugenio Fumagalli di Carugo, il tassista travolto e ucciso mentre aiutava i feriti sulla Milano-Meda

Si chiamava Eugenio Fumagalli ed era residente a Carugo il tassista di 47 anni morto sulla Milano-Meda nella notte tra sabato 12 e domenica 13 gennaio 2019: Fumagalli è stato travolto e ucciso da due auto mentre soccorreva dei feriti coinvolti in un altro incidente, causato da un pirata della strada, fermato qualche ora dopo dalla polizia.

Secondo le prime informazioni raccolte dai colleghi di Milano Today, Fumagalli abitava a Carugo ma lavorava a Milano.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat 600 con due fidanzati a bordo sarebbe stata tamponata nei pressi dell'uscita di Binzago, a Cesano Maderno, da un'Audi A3 color blu notte guidata da un giovane di 26 anni. La 600 dopo l'impatto si è ribaltata, mentre il ragazzo si sarebbe allontanato.

Pochi attimi dopo è arrivato Fumagalli che si è fermato ed è sceso dalla vettura per prestare soccorso ai due giovani. Da dietro però sono arrivate altre due macchine, che non sono riuscite a evitare l'impatto con la 600 e con l'uomo. Il 47enne, colpito con violenza, è stato sbalzato a decine di metri di distanza ed è morto praticamente sul colpo. Altre tre persone - i due fidanzati a bordo della 600 e un ventunenne - sono invece rimaste ferite in maniera lieve.

Subito è scattata la caccia all'uomo finchè la Stradale di Milano non ha rintracciato il presunto "pirata" nella sua casa in Brianza.