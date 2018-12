Elicottero a Faggeto Lario: ciclista caduto soccorso in zona Capanna San Pietro

Incidente in bicicletta nella tarda mattinata di domenica 9 dicembre 2018 sui monti di Faggeto Lario: secondo le prime informazioni, un ciclista è caduto in zona Capanna San Pietro poco prima delle 11.30.

Dato il luogo impervio e difficile da raggiungere, è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso del 118 di Como per recuperare il ciclista ferito, di cui al momento non si conoscono le generalità. Allertati anche gli uomini del soccorso alpino.

Il ciclista è stato tratto in salvo e portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.