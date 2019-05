Investe la moglie per sbaglio: donna soccorsa a Limido Comasco

Incidente a Limido Comasco dove una donna è stata investita dall'auto guidata dal marito. Il fatto è accaduto intorno alle 20.15 del 13 maggio 2019 in via Bisbino 6. Le condizioni della donna sono apparse gravi ed è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 (decollato da Brescia) oltre all'automedica e all'ambulanza della Croce Rossa di Lomazzo. I carabinieri della compagnia di Cantù indagano sull'accaduto. Si è presto constatato che le condizioni della donna non erano gravi: è fuori pericolo.