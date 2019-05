Como, donna investita in viale Giulio Cesare: caos traffico

Incidente in viale Giulio Cesare a Como intorno alle 10.30 del 25 maggio 2019. Una donna in bicicletta è stata urtata da un'auto, forse mentre stava attraversando la strada in prossimità del Carrefour. La donna è stata soccorsa da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Le condizioni della donna non dovrebbero essere gravi. L'incidente e le operazioni di soccorso hanno causato notevoli disagi alla viabilità: traffico bloccato sulla corsia in direzione di via Milano.