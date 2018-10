Donna caduta in bicicletta a Montemezzo: è grave

Grave incidente a Montemezzo nel primo pomeriggio di martedì 2 ottobre 2018: una donna di 58 anni in bicicletta è caduta in via ai Monti, in località Selva. E' successo poco dopo le 14.30.

In un primo momento le condizioni della donna non sembravano gravi, tanto che i soccorsi sono stati allertati in codice giallo: a Montemezzo, comune sopra Gera Lario,è arrivata un'ambulanza da Dongo ma è stato ritenuto necessario anche l'intervento dell'elicottero del 118.

Dopo le prime cure è stato ritenuto necessario portare la donna in elisoccorso in ospedale, al Niguarda di Milano, dove è stata trasportata in codice rosso.