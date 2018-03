Como, cade dalla bici sul lungolago: soccorsa donna di 55 anni

Attimi di concitazione nel primo pomeriggio di domenica 25 marzo 2018 sul lungo Lario Trieste: intorno alle 15.30 infatti una donna di 55 anni in sella alla sua bicicletta è caduta. Sul posto è subito arrivata un'ambulanza allertata in codice giallo. La donna è stata soccorsa sotto gli occhi delle persone che hanno approfittato della domenica di tempo sereno per una passeggiata sul lungolago. Per lei fortunatamente solo ferite lievi. E' stata portata all'ospedale Sant'Anna per accertamenti.

Sul posto anche una pattuglia della polizia locale di Como per accertare la dinamica dell'incidente: da capire infatti se la donna abbia fatto tutto da sola o se sia stata urtata da una vettura. Quache lieve ripercussione sul traffico a causa dei soccorsi che bloccavano una delle due corsie del lungolago.