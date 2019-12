Auto fuori strada a Dongo: si ribalta su un tetto di lamiera

I vigili del fuoco di Dongo sono intervenuti questa mattina, 13 dicembre, sulla Strada Provinciale 5, nel tratto tra Dongo e Garzeno, per mettere in sicurezza un veicolo che, presumibilmente a causa della neve, si è ribaltato finendo sul tetto di lamiera di un riparo per attrezzi, all’interno di un giardino privato. L’auto ha divelto la recinzione e fermato la sua carambola “a pancia in su”. Al momento si segnala un ferito.