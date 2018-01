Como, dogana riaperta: sbloccato il traffico in autostrada

E' stata riaperta nel tardo pomeriggio, dopo le 17.30, la dogana merci, chiusa verso la Svizzera lunedì 22 gennaio 2018 a causa di un grave incidente avvenuto in territorio elvetico poco dopo le 12 sull'autostrada A2 in territorio di Faido.

Per cause che l'inchiesta della polizia cantonale dovrà stabilire, un autoarticolato con targhe italiane che si dirigeva verso nord, guidato da un autista 46enne cittadino italiano, ha tamponato un Tir pure con targhe italiane, alla cui guida vi era un 49enne cittadino italiano, che circolava sulla destra a bassa velocità.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri di Biasca, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della Rega che hanno trasportato il conducente del secondo autoarticolato all'ospedale. L'uomo avrebbe riportato ferite di una certa gravità ma non tali da metterne in pericolo la vita. L'autostrada A2 in direzione nord è stata chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso, di ripristino della carreggiata e i rilievi del caso.

A causa della chiusura si sono formati oltre 3 km di coda sull'autostrada A9 in direzione della Svizzera tra Como Centro e Chiasso, soprattutto per i mezzi pesanti incolonnati sulla corsia di destra. A questo si era aggiunto nel primo pomeriggio un tamponamento tra un furgone e un tir che ha provocato ulteriori disagi.

In serata ancora code per smaltire il traffico accumulato, ma la situazione sta lentamente tornando alla normalità