Anziano investito da scooter pirata a Cadorago: trovato e denunciato 31enne di Como

E' stato rintracciato e denunciato il pirata della strada che mercoledì 12 dicembre 2018 ha investito con il suo motorino un uomo di 85 anni a Cadorago, in via Kennedy, frazione di Bulgorello. Si tratta di un 31enne di Como. Dopo l'incidente, avvenuto verso le 17.30, il ragazzo si era dato alla fuga.

Grazie ai dati forniti dalla polizia locale di Cadorago, che hanno segnalato come l'intestatario del motorino abitasse a Como, gli agenti del Pronto intervento di Como sono riusciti a rintracciarlo a casa, trovando anche il ciclomotore appoggiato a un muro con graffi e abrasioni riconducibili a una recente caduta al suolo.

Il 31enne, come riferisce l'ufficio stampa di Palazzo Cernezzi, ha ammesso la responsabilità e raccontato l'accaduto. E' stato denunciato all'Autorità Giudiziaria per omissione di soccorso e a suo carico saranno svolte ulteriori indagini per capire il suo stato psicofisico al momento dell'investimento.