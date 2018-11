E' Davide Balossi di Rasura l'uomo morto nell'incidente di Sorico

Si chiamava Davide Balossi l'uomo morto nell'incidente di Sorico, avvenuto intorno alle ore 6 dell'8 novembre 2018. Balossi aveva 44 anni ed era nato a Morbegno, ma abitava nel COmune di Rasura. Viaggiava a bordo di un suv insieme ad altri tre uomini. Lui, al momento del terribile schianto con un camion, si trovava seduto sul sedile posteriore destro. E' morto praticamente sul colpo.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Menaggio, un camion che procedeva verso Nord ha svoltato a sinistra fermandosi in attesa che il cancello automatico di una proprietà privata finisse di aprirsi. L'auto con a bordo i quattro uomini proveniva dalla parte opposta. Il suv è andato a sbattere contro la parte posteriore destra del tir.

Un morto e tre feriti

Alla guida del camion c'era un uomo di 58 anni residente a Caiolo, in provincia di Sondrio. Alla guida del suv c'era un uomo di 51 anni residente a Piantedo. Sul sedile anteriore del passeggero, invece, si trovava un rumeno di 33 anni mentre a fianco a Blossi sedeva un uomo di 41 anni di Verceia. COme detto Balossi è morto sul colpo mentre un altro è rimasto ferito in modo grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Gli altri due sono rimasti feriti in modo lieve.