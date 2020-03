Como, incidente in via Canturina: auto ribaltata

L'incidente è avvenuto stamattina, 8 marzo 2020, verso le ore 7.40 a Como, in via Canturina. Una macchina si è ribaltata e i vigili del fuoco di Como sono intervenuti per mettere in sicurezza il mezzo incidentato e l'area del sinistro. Intervenuto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine.

Ancora non si è a conoscenza del numero dei feriti e delle persone coinvolte.