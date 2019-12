Ancora incidenti a catena sull'A9, 4 veicoli convolti in direzione Como Sud

Complice l’ora di punta del rientro serale, ieri, 2 dicembre, intono alle 19.00 un tamponamento a catena che ha coinvolto 4 automezzi ha causato notevoli disagi sul traffico. Il tratto autostradale è quello già particolarmente congestionato della A9, dopo la galleria in direzione Como Sud. Non si segnalano feriti, ma rallentamenti al traffico di tutta la zona coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco, per aiutare gli automobilisti a uscire dalle auto ed evitare eventuali il rischio di ulteriori collisioni, causate dai mezzi incidentati fermi sulla carreggiata.