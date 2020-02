Incidente in Napoleona, due auto coinvolte

Due auto coinvolte nell’incidente che questa mattina, 18 febbraio, ha intasato il traffico in via Napoleona a Como. Sul posto anche il personale del 118 che ha visitato 4 donne tra i 40 e i 50 anni. La Polizia Locale di Como ha diretto il traffico per il tempo necessario ai soccorsi e ai rilievi del caso.