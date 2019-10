Incidente in Napoleona: caos traffico

Un incidente questa mattina, 28 ottobre, intorno alle 7.30 in via Napoleona a Como, ha mandato in tilt il traffco, paralizzando una delle principali vie d'accesso al centro città. Sul posto sono intervenute un'auto medica e un'ambulanza della Croce Ross di Como. Soccorso un uomo di 56 anni, rimasto ferito in modo serio ma non grave. Gli agenti di polizia locale hanno regolato la viabilità che è stata messa a dura prova vista l'ora di punta.