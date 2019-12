Traffico in via Innocenzo a Como: bus urbano contro auto delle Poste

Un incidente tra un’auto di Poste Italiane e il bus 8 della linea urbana per Casnate in viale Innocenzo sta causando disagi sensibili al traffico nel centro città. Non si segnalano feriti ma la circolazione intorno alla stazione di San Giovanni sta subendo grossi rallentamenti e così pure, a catena, il trasporto pubblico cittadino.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Como usa la nostra Partner App gratuita !