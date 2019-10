Como: incidente tra auto e moto in Viale Innocenzo. Traffico in tilt

Alle 8.50 di questa mattina, 4 ottobre, in Viale Innocenzo XI a Como, all'altezza del numero 34, c'è stato un incidente che ha coinvolto un auto e una moto. Ad avere la peggio un uomo di 45 anni, trasportato in ospedale in codice giallo. Ancora in corso i rilievi dei Carabinieri di Como e della Poliza Locale. Si segnalano grossi disagi al traffico.