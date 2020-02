Incidente a Lurago d'Erba: morto Claudio Pozzi

Incidente mortale sulla Como-Bergamo poco prima delle ore 19 del 22 febbraio 2020: il 43enne Claudio Pozzi, di Lurago d'Erba, ha perso la vita.

La dinamica

Si è trattato di un incidente frontale. Pozzi viaggiava a bordo della sua Opel Corsa quando, per ragioni ancora da chiarire, la sua auto si è scontrata con una Citoren C2 con a bordo una giovane coppia di ragazzi poco più che ventenni (di Muggiò lui, di Cusano Milanino lei). A causa dell'impatto l'auto dei due ragazzi ha preso fuoco ma loro, sotto shock, sono riusciti a uscire dall'abitacolo. Claudio Poizzi, invece, ha perso i sensi.

I soccorsi

Due ambulanze del Lariosoccorso di Erba e del Sos di Lurago d'Erba sono intervenute sul posto insieme a un'automedica. I vigili del fuoco sono accorsi per aiutari i soccorritori del 118 ad estrarre il ferito dall'abitacolo. Sono dunque iniziate sul posto le manovre di rianimazione, poi la disperata corsa all'ospedale Fatenefratelli di Erba. Purtroppo Claudio Pozzi non ce l'ha fatta, è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo in ospedale.