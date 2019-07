Due ciclisti investiti a Novedrate: uno è gravissimo

Incidente stradale a Novedrate in via Meda dove due ciclisti di 70 e 74 anni sono stati investiti verso le 11 di domenica 7 luglio 2019. Le condizioni dei due uomini sono apparse subito gravi, tanto che sul posto sono stati allertati i soccorsi con la massima urgenza. Intervenute due ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso

Uno dei due ciclisti è grave ed è stato portato in ospedale in codice rosso a Cantù, l'altro in codice giallo al Sant'Anna.

Su posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Seregno.