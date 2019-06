Cade e sbatte la testa: ciclista gravissimo soccorso dall'elicottero a Rovello Porro

In coma dopo una caduta accidentale dalla bicicletta assistita a Rovello Porro: gravissimo un uomo di 52anni residente a Misinto, in provincia di Monza e Brianza. Il ciclista, secondo quanto appreso, avrebbe fatto tutto da solo: in seguito alla caduta avrebbe sbattuto violentemente il capo.

E' stato soccorso in codice rosso, dunque con la massima urgenza, dal personale del 118: a Rovello Porro sono intervenute ambulanza e automedica, ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso decollato da Milano. E' stato trasportato all'ospedale di Lecco dove si trova in prognosi riservata, in coma. Allertati anche i carabinieri di Cantù per i rilievi.