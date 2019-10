Cicilista investito da un'auto a Fino Mornasco

Un ciclista di 46 anni è rimasto ferito in modo piuttosto serio a seguito dell'urto con un0automobile. L'incidente è avvenuto a Fino Mornasco intorno alle ore 10-15 del 30 ottobre 2019 lungo via Giuseppe Garibaldi (Statale dei Giovi). Secondo le prime informazioni all'origine del sinistro stradale ci sarebbe una mancata precedenza da parte del conducente della vettura che avrebbe investito il ciclista mentre stava svoltando a sinistra per accedere a una pompa di benzina.

Il 46enne è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. Le sue condizioni inizialmente sono apparse gravi, tutavia dopo i primi soccorsi l'uomo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermod ella Battaglia in codice giallo (media gravità). Nonostante le ferite e le contusioni l'uomo non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale di FIno Mornasco per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi del caso che serviranno ad accertare le responsabilità.