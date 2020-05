Ciclista investito a Erba: trauma facciale

Brutto incidente per un ciclista di 43 anni che stava pedalando lungo via Don Luigi Orione a Erba. Poco prima delle ore 9 del 30 maggio 2020 l'uomo è stato coinvolto nell'incidente con un'auto. A seguito dell'urto il ciclista ha riportato un grave trauma facciale e la lussazione di una spalla. E' stato soccorso da un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba che lo ha trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e determinare, così, dinamica e responsabilità dell'accaduto. Il ciclista non è in pericolo di vita nonostante le brutte ferite.

