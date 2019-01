Ciclista investito in via per Cernobbio: sbalzato contro un cancello

Incidente in via per Cernobbio intorno alle ore 13.30 dell'8 gennaio 2019. Un uomo di 39 anni a bordo di una bicicletta professionale è stato urtato da un'auto in svolta. Nell'urto l'atleta di triathlon è stato proiettato contro la cancellata di una villa a bordo strada e ha riportato diversi traumi e fratture. Il 39enne è stato soccorso dalla Croce Rossa di Cernobbio e trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Per rilevare l'incidente e stabilire le responsabilità dell'accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Como. Le operazioni di soccorso hanno reso necessario in un primo momento interrompere il flusso automobilistico in entrambe le direzioni per poi riaprire la viabilità con senso unico alternato.