Ciclista caduto nel bosco a Brenna: ferito, soccorso dai vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco nei boschi di Brenna, dove un ciclista è rimasto ferito in seguito a un incidente, una brutta caduta dalla bici, secondo le prime informazioni. E' successo poco prima delle 16 di giovedì 27 giugno 2019: il ciclista, un uomo di 59 anni, ha avuto bisogno dei soccorsi: in via Brenna sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e degli specialisti SAF (speleo alpino fluviale) della sede centrale di via Valleggio. E' stato portato fuori dal bosco con una barella e affidato alle cure del 118. L'ambulanza lo ha portato in ospedale in codice verde.