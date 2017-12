Per tutti era Malù: Cgil di Como in lutto per la collaboratrice morta investita in via Bixio

Cgil in lutto per la scomparsa di Maria Lourdes Mendoza, la donna filippina di 64 anni morta dopo essere stata investita in via Bixio a Como la mattina del 28 dicembre 2017.

Il sindacato di vi Italia Libera ha diffuso una nota stampa per esprimere il proprio cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia della donna che da anni collaborava come volontaria all'ufficio stranieri.

"Apprendiamo con tristezza una drammatica notizia - si legge nella nota stampa della Cgil - questa mattina, a seguito di un incidente stradale, ha perso la vita Maria Lourdes Mendoza, per noi "Malù", una storica collaboratrice volontaria dell’ufficio stranieri della Cgil di Como, impegnata da anni nell’attività di volontariato a favore dei lavoratori stranieri e riferimento per la comunità filippina del comasco."Malù - scrive la segreteria della Cgil - è stata una presenza importante che non ha mai fatto venir meno il suo contributo alle iniziativa della Cgil, ultimamente aveva partecipato alla manifestazione nazionale del 2 dicembre a Torino".

Arrivata dalle Filippine in Italia nel 1979, si è trasferita tre anni dopo a Como, città dove ha vissuto e lavorato. Punto di riferimento per la comunità filippina, ha organizzato per anni la festa di Natale dalle Canossiane e ha scritto su una rivista dedicata ai suoi connazionali in Italia. Inoltre, oltre a essere stata mediatrice culturale, ha collaborato volontariamente con la Cgil per seguire richieste e bisogni degli stranieri. Il 7 luglio 2015 era riuscita finalmente a ottenere la cittadinanza italiana. "Per lei - spiega Ardjan Pacrami, responsabile Clas Cgil - era fondamentale spendersi per gli altri. Inoltre, riteneva fondamentale informare tutte le persone sui loro diritti, e ogni sua conoscenza in questo campo la condivideva con tutti".