Morto Cesare De Col, l'uomo investito a Camerlata

Cesare De Colo, 82 anni di Lipomo, è morto a seguito delle ferite e lesioni riportate nell'incidente avvenuto poco prima delle 10.30 in via Badone, a Camerlata. L'uomo era a piedi e stava forse attraversando la strada in corrispondenza del ponte pedonale che sovrasta via Badone quando è stato travolto da un'auto.

I soccorsi, ancorché immediati, non sono stati sufficienti a salvare la vita al pensionato. Sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica. Il medico del 118 ha tentato sul posto le manovre di rianimazione. De Col è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dove, però, i medici hanno constatato il decesso.

Non è ancora chiara la dinamica esatta di quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di polizia locale di Como che oltre a effettuare le rilevazioni per acquisire elementi utili alla ricostruzione della dinamica hanno provveduto a regolare la viabilità che ha accusato pesanti disagi.