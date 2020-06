Tatiana Ortelli, la ragazza morta nell'incidente in via per Cernobbio

Si chiamava Tatiana Ortelli la ragazza di soli 24 anni che ha perso la vita nell'incidente in via per Cernobbio avvanuto nella notte del 2 e del 3 giugno. Alla guida dell'auto un suo coetaneo che si è salvato. La macchina è uscita di strada e si è immersa nel lago dopo la curva di Villa Fiori. La giovane era seduta sul lato passeggero. Era originaria di Moltrasio, come il ragazzo che guidava.

La Questura di Como ha comunicato nel tardo pomeriggio di oggi, 3 giugno, che, in base all'esito dei rilievi planimetrici, che hanno consentito la ricostruzione della dinamica del sinistro, e tenendo conto degli accertamenti alcolemici effettuati sul ragazzo (coetaneo di Tatiana, che era alla guida dell'auto) che hanno dato esito positivo, la polizia ha arrestato il conducente con l'accusa di reato stradale.

Il 24enne è stato portato presso la Casa Circondariale, in attesa dell'udienza di convalida.