Como, tir contro il cavalcavia di via Asiago

Intorno alle 9 un autocarro che trasportava uno schiacciasassi da cantiere non ha tenuto conto delle altezze e ha sbattuto contro la capriata del cavalcavia di via Asiago, quello che conduce alla galleria di Cernobbio. Lo schiacciasassi si è ribaltato. Sul posto è già presente la Polizia locale. Il traffico nella zona è paralizzato e il flusso in uscita da Como viene deviato verso Maslianico. Sarà necessario rimuovere il mezzo ed effettuare delle verifiche al cavalcavia.