Malnate, camion investe coppia di anziani: morto il marito, grave la moglie

Tragedia a Malnate: un camion ha investito due persone, una coppia di anziani che stava camminando lungo la strada: l'uomo è morto, la donna è grave. E' accaduto poco prima delle 14.30 in via Martiri Patrioti, la strada principale del paese alle porte della provincia di Como.

La vittima ha 85 anni, la moglie, in gravi condizioni, ne ha 82. La coppia è residente in paese.

Secono le prime informazioni, l'uomo è morto sul colpo, la donna invece è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Circolo di Varese dall'elisoccorso di Como, dove si trova ferita gravemente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e recuperare la salma dell'anziano morto sotto il mezzo pesante.

Anas ha fatto sapere di avere chiuso provvisoriamente la strada statale 342 “Briantea” a Malnate, nel tratto interessato dall'incidente. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria. Spetterà ai carabinieri ricostruire la dinamica dell'incidente mortale e le eventuali responsabilità.