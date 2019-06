Ciclista grave dopo una caduta: soccorso dall'elicottero a Olgiate Comasco

Un uomo di 26 anni è stato soccorso nella mattina del 5 giugno 2019 a Olgiate Comasco dopo essere caduto con la bicicletta. Il giovane ciclista stava pedalando lungo via per Lomazzo quando intorno alle 7, per cause ancora da accertare, è rovinato a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai soccorritori intervenuti con un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco e con l'automedica, tanto è vero che è stato richiesto l'immediato intervento dell'elisoccorso decollato dalla base di Villa Guardia. Il ferito è stato trasportato in condizioni molto gravi all'ospedale di Tradate.