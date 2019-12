Investito mentre va a scuola: paura per un ragazzino di 12 anni a Casnate con Bernate

Paura per un ragazzino di 12 anni che nella mattina del 17 dicembre 2019 è stato investito da un'auto mentre camminava lungo via Torino a Casnate con Bernate. L'incidente è avvenuto intorno alle 7.30, orario in cui il giovane si reca solitamente a scuola. Non è chiara la dinamica dell'investimento. Il giovane studente è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza del Sos di Olgiate Comasco che dopo avergli prestato le prime cure sul posto lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Le condizioni del 12enne non fanno temere per la sua vita.