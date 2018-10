Como, auto investe passeggino e fugge: ferita bimba di pochi mesi

Attimi di puro terrore in via Manzoni a Como poco prima di mezzogiorno del 2 ottobre 2018. Un'auto ha travolto un passeggino dentro al quale c'era una bimba di pochi mesi. Mamma e papà, stranieri, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. Un'auto si è fermata per farli attraversare ma un'altra vettura - una Fiat 500 - non si è fermata e ha travolto in pieno il passeggino che è letteralmente volato per aria sotto gli occhi terrorizzati dei genitori e di alcuni testimoni. L'auto, che sembra fosse guidata da una donna, anziché fermarsi ha tirato dritto. Un uomo è riuscito a prendere alcuni numeri della targa mentre i carabinieri hanno rinvenuto sul luogo dell'incidente un pezzo dell'auto che potrà servire alle indagini per rintraciare il pirata (o la piratessa) della strada.

La bambina è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna dela Battaglia dove fortunatamente i medici hanno potuto constatare il suo buono stato di salute. La piccola è miracolosamente uscita pressoché illesa dallo spaventoso investimento. Indagano i carabinieri della compagnia di Como.