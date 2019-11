Bambina di 11 anni investita a Lurate Caccivio: interviene l'elisoccorso

Tanta paura a Lurate Caccivio poco dopo le 15: una bambina di 11 anni è stata invrestita da un'auto. La piccola era a piedi insieme ad altri coetanei. Il gruppo proveniva da via Ariosto quando la bambina è stata urtata da una macchina che percorreva via Olgiate. Sebbene la ragazzina non abbia mai perso conoscenza il personale del 118 intervenuto con un'ambulanza della Croce Rossa di di Lurfate Caccivio e con un'automedica ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero del 118 di Como ha traspportato la ragazzina all'ospedale di Bergamo. La bambina avrebbe rioportato gravi traumi alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita.