Bambina di 11 anni investita a Fino Mornasco: è gravissima

Una bambina di 11 anni è stata investita a Fino Mornasco nel pomeriggio di lunedì 4 giugno 2018: la piccola è stata investita da un'auto in via Scirimida, una traversa di via Guanzasca. E' successo poco prima delle 18. Le condizioni della bambina sono apparse subito molto gravi, tanto che a Fino Mornasco sono arrivate immediatamente ambulanza da Grandate e automedica da Como, ma è stato ritenuto necessario anche l'intervento dell'elicottero del 118. Dopo le prime cure sul posto la bambina è stata trasportata all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo dall'elisoccorso in codice rosso.

Dinamica e cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale di Fino Mornasco.

Solo pochi giorni fa a Lezzeno una donna di 50 anni è stata investita sulla Lariana: anche in quel caso è stato necessario l'intervento dell'elicottero.