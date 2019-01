Investita a Carbonate: paura per una ragazzina di 13 anni

Attimi di apprensione a Carbonate dove una ragazzina di 13 anni è stata investita poco prima delle 14.30. L'incidente sulla Statale 233 Varesina. Subito sono stati chiamati i soccorsi arrivati con la massima urgenza, in codice rosso: a Carbonate sono intervenute ambulanza e automedica da Varese per prestare le prime cure alla ragazzina. Le sue condizioni fortunatamente erano meno gravi di quanto sembrasse ed è stata portata per accertamenti in ospedale in codice giallo.

Sul posto anche i carabinieri di Cantù per i rilievi di rito.