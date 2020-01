Lomazzo, maxi incidente sull'autostrada A9

Due ambulanze, polizia e vigili del fuoco sono dovuti intervenire ieri sera, 9 gennaio, intorno alle 22.30 sull’autostrada A9, a causa di un grosso incidente che ha coinvolto diverse autovetture. L’impatto si è verificato in direzione sud, verso Milano, a un centinaio di metri dall’uscita Lomazzo Nord. Gli agenti hanno dovuto chiudere per diverso tempo la carreggiata, prima per i soccorsi e poi per i necessari rilievi.

Ci sarebbero 4 feriti non gravi: 3 persone intorno ai 40 anni e un uomo di 61.