Ancora incidenti sulla A9: all'alba lo schianto che ha provocato un ferito

Era ancora buio questa mattina, 26 ottobre, all’alba, poco prima delle 5, quando un grosso incidente ha coinvolto due auto sulla A9 Como/Milano, nella zona di Fino Mornasco, un tratto autostradale recentemente spesso teatro di impatti fra vetture.

È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del capoluogo per mettere in sicurezza le carreggiate e aiutare i soccorsi medici. Un uomo, che viaggiava a bordo di un auto la cui parte anteriore si è completamente accartocciata, è rimasto ferito in modo non grave.

A quell’ora, il traffico assai scarso, ha evitato grossi ritardi alla circolazione.