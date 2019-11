Autogru ribaltata a Vertemate con Minoprio: disagi al traffico sulla Statale dei Giovi

Disagi lungo la Statale dei Giovi a Vertemate con Minoprio nel primo pomeriggio del 19 novembre 2019. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire per rimuovere un'autogru che si è ribaltata finendo fuori strada, sdraiata su un fianco in mezzo a un prato a lato strada. Nessuno è rimasto ferito ma è stato necessario lavorare intensamente per rimuovere il mezzo da lavoro. Inevitabili i disagi sulla strada (tratto denominato via Nazionale).