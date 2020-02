Como, incidente nella notte in via Carloni: 2 giovani soccorsi

Incidente nella notte in via Carloni a Como. Intorno all'una una macchina con a bordo due ragazzi di 20 e 23 anni si è ribaltata. I due giovani occupanti sono usciti dall'abitacolo pressoché illesi ma sono stati comunque soccorsi da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che li ha trasportati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia per accertamenti. L'auto ha terminato la sua corsa sul fianco sinistro. Non è chiara la dinamica dell'incidente, ma non si esclude che la velocità possa essere stata una concausa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di strada sul quale è avvenuto l'incidente.