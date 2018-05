Incidente in autostrada: auto ribaltata sulla A9 a Turate (video)

Incidente in autostrada sulla A9 poco prima delle ore 18. Un piccolo veicolo di tipo commerciale si è ribaltato in prossimità dell'innesto della Pedemontana, nel tratto che attraversa Turate. Il conducente è rimasto gravemente ferito. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 di Como. Da chiarire le cause e la dinamica dell'incidente. A causa del ribaltamento e dei soccorsi del 118 si è formata una lunga e lenta coda in direzione del capoluogo lariano.

