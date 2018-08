Incidente a Cantù, auto ribaltata nella notte: ferito un 23enne

Incidente nella notte a Cantù. Una jeep si è ribaltata in piazza Volontari della Libertà. Alla guida c'era un ragazzo di 23 anni che è rimasto ferito in modo piuttosto grave. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 1.15 del 26 agosto 2018. Il giovane è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù ed è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale della cittadina brianzola. I carabinieri hanno effettuato i rilievi dell'incidente per comprenderne la dinamica. Il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita.