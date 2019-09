Auto si ribalta nella notte sulla Provinciale di Canzo

Incidente alle 2 di questa notte sulla Provinciale Canzo-Asso-Sormano, saranno i rilievi delle forze dell'ordine a spiegare perché un'auto si sia ribaltata nei pressi di un incrocio. Fatto sta che così l'hanno trovata alcuni passanti circa venti minuti dopo l'incidente. Proprio loro hanno chiamato il 112 e una guardia giurata in servizio, su indicazione dei carabinieri, ha regolato la circolazione fino al loro arrivo. Dato il tempo necessario per i rilievi, gli uomini dell'arma hanno potuto ordinare la rimozione del mezzo circa 45 minuti dopo, facendo tornare il traffico, per fortuna scarno data l'ora, alla normalità.