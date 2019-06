Incidente a Como, auto ribaltata in via Napoleona: 3 feriti

Incidente a Como intorno alle 22 del 10 giugno 2019. Un'auto si è ribaltata nel tratto in porossimità dell'Ozanam. Tre le persone rimaste ferite e che sono state soccorse da due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra di Como. Tre persone di 25, 33 e 44 anni sono state trasportate al pronto soccorso. Nessuna di loro è rimasta ferita in modo grave. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.