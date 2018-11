Incidente a Como, auto ribaltata in via Muggiò: 3 feriti

Incidente in via Muggiò a Como intorno alle 13.40 del 13 novembre 2018. Un'auto e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell'ordine. A causa del sinistro stradale l'auto ha sbandato e ha finito la sua corsa ribaltata. Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Azzurra di Como e della Croce Rossa di Lipomo, oltre a un'automedica. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto di strada. Via Muggiò è stata chiusa per tutto il tempo necessario per soccorrere i tre feriti e per sgomberare la carreggiata. Nessuno dei feriti ha riportato feriti tali da metterne in pericolo la vita anche se due di loro hanno sono rimasti feriti in modo abbastanza serio tanto da richiedere il trasporto in ospedale con codice giallo. Le persone ferite sono un uomo di 45 anni e due donne di 53 e 77 anni.