Incidente a Mariano Comense, auto ribaltata nella notte: 5 feriti

Incidente nella notte tra il 27 e il 28 luglio 2019 a Mariano Comense. Due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro poco prima di mezzanotte, Una delle due si è ribaltata. Sono state cinque le persone soccorse. Sul posto sono intervenute tre ambulanze della Croce Bianca di Mariano Comense, Sos di Lurago d'Erba e Croce Rossa di Cantù, oltre a un'automedica. A bordo delle vetture c'erano un ragazzo di 19 anni, due uomini di 54 e 61 anni e due donne di 51 e 55 anni. Alcuni di loro hanno riportrato serie ferite e lesioni ma nessuno è in pericolo di vita. Sono stati trasportati presso gli ospedali di Cantù e San Fermo della Battaglia. Per le operazioni di messa in sicurezza, rilievi dell'incidente e sgombero della carreggiata sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la ditta Vibocar.