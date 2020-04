Erba, auto ribaltata in Corso Bartesaghi: un anziano ferito

Incidente a Erba poco prima delle 11.30 del mattino del 24 aprile 2020. Un'auto si è ribaltata mentre percorreva Corso Bartesaghi, nei pressi del centro cittadino. Alla guida c'era un anziano di 76 anni che è rimasto ferito in modo piuttosto serio ma che non sarebbe in pericolo di vita. Il pensionato è stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza del Lariosoccorso di Erba. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno lavorato per rimuovere il veicolo e mettere in sicurezza la strada.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery